Ирина Билык показала, как выглядела в школьные годы

А еще певица рассказала забавную историю об однокласснике.

Ирина Билык Instagram

Певица Ирина Билык поделилась своим школьным снимком.

Вот такой красавицей с пышной прической она была в 10 классе, пишет ТСН.ua.

А еще певица рассказала забавную историю об однокласснике Мишке, который напугал ее тараканом.

"Когда я училась в школе, еще не было мобильных телефонов, а уж иметь в портфеле маленький телевизор — невероятная мечта! Тогда люди еще писали бумажные письма в конвертах и отправляли друг другу, а супер романтическим событием было получить записку с признанием в любви!", — вспоминает Билык.

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"Шестой класс, солнечный день, я сижу за последней партой и тут от хулигана Мишки с первой парты приходит записка. Это же было целое приключение — ее передать по всему ряду! Ее и в руки друг другу давали, и кидали, ждали, пока учительница отвернется. Получаю записку и мое сердце замирает — может, и не нравился мне тот Мишка, но все равно так волнительно! Медленно открываю записку, а оттуда огромный таракан — сантиметра три, наверное! Мне казалось, это монстр — как дракон какой-то! Я орала даже не на весь кабинет — на всю школу, ведь боялась тараканов страшно! Наверное, тогда у меня и прорезался голос, и я стала певицей. Поклялась себе больше с Мишкой не дружить, но к выпускному мы, конечно, помирились и смеялись над этой историей!", — рассказала певица.

Публикация от Ирина Билык (@bilyk_iryna) Авг 14 2017 в 11:19 PDT

Напомним, уже с самого утра 1 сентября знаменитости начали активно делиться с подписчиками фотографиями с первого звонка.