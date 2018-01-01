Ирина Билык с мужем и сыном снялись в первой семейной фотосессии

Звездная семья украсила обложку известного глянца.

Звездная семья украсила обложку известного глянца Фото: mediananny.com

Популярная украинская певица Ирина Билык вместе с двухлетним сыном Табризом и супругом режиссером, актером и фотографом Асланом Ахмадовым снялись в семейной фотосессии.

Звездное семейство украсило обложку журнала Viva, и стали героями номера.

"У нас практически нет фотографий втроем,– Либо Ира нас с Табризом снимает, либо я ее с сыном. А чаще всего мы оба фотографируем Табриза. Так что фотосессия для Viva! станет не только первой нашей совместной публикацией в глянце и профессиональной съемкой в нашем семейном альбоме, но и первым опытом Табрика работы перед камерой", – признается Аслан Ахмадов, режиссер, актер и фотограф, известный своими уникальными арт-проектами.

Это первый опыт профессиональной фотосессии для сына супругов Табриза Фото: viva.ua

Певица показала подросшего сына Фото: viva.ua

Ранее на концерте Ирины Билык охрана стаскивала за ногу со сцены Коляденко.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram