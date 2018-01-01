Ирина Федишин раскрыла тайны своего детства

Известная певица поделилась сокровенными воспоминаниями.

Ирина Федишин в детстве написала письмо в будущее Главред

Популярная украинская поп-исполнительница Ирина Федишин рассказала о наиболее ярких моментах своих детских лет, которые остались в памяти на всю жизнь.

Свои заветные тайны певица открыла поклонникам во время чата на "Главреде".

"Я очень хорошо училась, и вот, когда я впервые получила "четверку", очень волновалась - как сказать маме, пережила целый стресс. И, когда однажды на каллиграфии я написала не такую букву, как должно было быть, я решила взять лезвие и немного пидшкребты и исправить как следует. Но - немного перестаралась, и вышла дырочка. Тогда мне стало еще более стыдно за себя", - рассказала она.

По словам звезды, есть запахи, которые очень напоминают ей чарующие моменты детства и будто возвращают в то время.

"Запахи детства - это нечто вкусненькое на кухне: котлеты, мамины пирожки, домашняя выпечка ...", - поделилась Федишин.

Певица вспоминает, что об избранной профессии мечтала с детства, однако всегда относилась к данному выбору без фанатизма.

"Когда мне было 10 лет, я написала сама себе письмо: "Меня зовут Ира Федишин. Мне 10 лет. Я занимаюсь тем-то и тем-то, но очень люблю петь. И я мечтаю стать великой певицей. А когда я ею стану, тогда это письмо открою". Сложила туда свои фотографии, и спрятала это письмо в шкафу. Но это тайник нашла мама, когда мы переселялись", - вспоминает поп-дива.

Федишин признается, что мама не выбросила ее секретное послание в будущее, а перепрятала в надежное место. Однако с течением времени оно забылось, поэтому до сих пор не найдено.

Напомним, ранее Ирина Федишин поделилась со своими слушателями историей создания шлягера "Маленькие ладошки". Певица призналась, что хит написала вместе с мужем Виталием в уникальный момент осознания своих первых материнских чувств.