Ирина Федишин рассказала, как относится к 8 марта

Идея чествования женщины является хорошей, считает певица.

Ирину Федишин с 8 марта поздравляют муж и сыновья Главред

Украинская певица Ирина Федишин заявила, что к 8 марта — Международный женский день — относится спокойно.

С праздником артистку поздравляет муж Виталий Човнык и сыновья, рассказала она во время чата на "Главреде".

"К этому дню (8 марта — Ред.) я отношусь спокойно. В то же время понимаю и историю этого праздника, и она для меня не является до конца приемлемой", — отметила собеседница.

По ее мнению, "сама идея чествования женщины является хорошей, поскольку женщина делает на самом деле много для семьи, общества, государства в целом и заслуживает на какое-то внимание в отдельный день".

Ранее СМИ, ссылаясь на слова психологов, писали, что базой успеха Ирины Федишин является простота слов, доступность эмоций и понятные образы, она угадывает то, за чем скучают ее поклонники.