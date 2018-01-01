Ирина Федишин рассказала, как написала свой главный хит

Певица не стала держать завесу тайны над своим творческим процессом.

Главред

Известная украинская поп-исполнительница Ирина Федишин, отвечая на вопрос читателя во время чата для "Главреда" , рассказала историю создания шлягера "Малесенькі долоньки" ("Маленькие ладошки").

"Песню "Маленькие ладошки" я написала, когда моему первому сыночку было два годика. Когда я стала мамой, я почувствовала - какая это радость, когда тебе улыбается ребенок. Любовь в сердце, которую ты испытываешь к этому маленькому ребенку, такая невероятная, что хочешь ее описать, вылить эти чувства на лист бумаги. Я очень хотела написать такую ​​песню. Но она появилась уже на том этапе, когда сыну было уже два года. Потому что первый период был непростой для меня, как для мамы. Я была "забеганная", ничего не успевала, не досыпала. А потом в один момент потом, когда Юрчик пошел спать, муж сказал: "Давай сядем и напишем какую-то новую песню". Я спросила: "А, может, я тоже пойду спать?". Однако Виталий настаивал: "Нет, давай будем писать". И я села за фортепиано и начала наигрывать мелодии. Виталий сидел на диване, присоединился, начал помогать с текстом (потому что он тоже, как отец, переживает все те же эмоции большой любви к своему сыну, как и я). И мы вместе создали текст. Я сразу начала наигрывать и написала мелодию. Так где-то до трех ночи мы написали эту песню - было два куплета и припев", - сказала певица.

Кроме того, по словам Федишин, аранжировка и запись песни прошли довольно быстро.

"Затем пошли на студию, где мой аранжировщик Андрей сказал: "Ира, это - хит!". Он быстро сделал аранжировку. Так и родилась эта песня", - сказала она.

Также певица рассказала, что сыновья любят все ее песни.

"Сыночки любят все мои песни. А когда появляется новая песня, они просят:" Мама, включи еще раз! ". Потому что все предыдущие они уже слушали, и к новым у них всегда больший интерес", - подытожила она.

Напомним, ранее Ирина Федишин оценила шансы певца Melovin победить в конкурсе "Евровидение-2018"



