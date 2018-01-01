Ирина Федишин спела на передовой

Артистка побывала в Краматорске, Мариуполе и Бердянске.

Украинская певица Ирина Федишин в рамках тура спела для бойцов на Донбассе.

Артистка призналась, что после поездки она по-другому смотрит на многие вещи, даже ее песни об Украине приняли новый смысл, сообщили в пресс-службе певицы.

"Гастроли на востоке нашей страны были незабываемыми! Я пережила кучу новых эмоций и незабываемых впечатлений! Туда мы с командой отправились впервые: Краматорск, Мариуполь, Бердянск! Кроме того, все города совсем близко к зоне АТО. Уже в 9.00 утра мы пели для наших героев", - поделилась Федишин.

Далее она отправилась на нулевую точку – Марьинку.

"Увидели, как ребята защищают границу! Это было очень волнительно! Ведь в 350 метрах уже находился враг. Там мы пообщались с ребятами и спели для них! От увиденного и пережитого муравьи по телу. Бронежилеты тяжелые, в касках тоже не просто, горячо! И ощущение постоянной опасности. Какая страшная война! Как много делают для нас наши защитники! По-другому смотришь на многие вещи, иначе поешь песни об Украине", - призналась Федишин.

Ранее Ирина Федишин похвасталась новой квартирой в Киеве.

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