Ирина Шейк без нижнего белья позировала в компании полуобнаженных парней

Модель выложила пикантное фото.
На своей странице в Instagram сексапильная модель выложила архивное фото 2016 года, на котором позирует с известными фотографами и моделями Мертом Аласом и Маркусом Пигготтом. Шейк одета в платье, под которым нет нижнего белья, а мужчины играют в настольный теннис вовсе полураздетыми в одних лишь трусах.
Поклонники отметили, что модель на фото выглядит экстравагантно, но им такой снимок нравится.
"Экстравагантно", "Горячо", "Мальчики – огонь, Ирина вне конкуренции", "Какой красивый кадр", - писали юзеры.
Ранее Ирина Шейк Похвасталась аппетитными ягодицами в купальнике.
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