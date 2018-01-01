Сегодня, 04:42 RSS

Ирина Шейк без нижнего белья позировала в компании полуобнаженных парней

Сегодня, 04:20

Модель выложила пикантное фото.

Ирина Шейк
Модель позировала с двумя фотографами Фото: Vogue Germany
Известная 32-летняя модель Ирина Шейк удивила поклонников откровенным фото.

На своей странице в Instagram сексапильная модель выложила архивное фото 2016 года, на котором позирует с известными фотографами и моделями Мертом Аласом и Маркусом Пигготтом. Шейк одета в платье, под которым нет нижнего белья, а мужчины играют в настольный теннис вовсе полураздетыми в одних лишь трусах.

Поклонники отметили, что модель на фото выглядит экстравагантно, но им такой снимок нравится.

"Экстравагантно", "Горячо", "Мальчики – огонь, Ирина вне конкуренции", "Какой красивый кадр", - писали юзеры.

Ирина Шейк
Шейк поделилась горячим фото instagram.com/irinashayk

Ранее Ирина Шейк Похвасталась аппетитными ягодицами в купальнике.

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Ирина Шейк, модель, фото
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