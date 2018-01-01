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Ирина Шейк покорила фанатов соблазнительными фото в ковбойском стиле

Сегодня, 02:17
Ирина Шейк < >
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1 / 4 Шейк снялась для журнала "Elle" (instagram.com/irinashayk)

Модель снялась для известного глянца.

Известная 32-летняя модель Ирина Шейк снялась в образе ковбоя для французского журнала "Elle".

На своей странице в Instagram известная модель выложила фото, на которых она позирует в разных образах. К слову, сьемки произошли еще до того, как модель сменила имидж, и коротко подстригла волосы.

На первом фото Ирина позирует в белых брюках и рубашке с коричневыми кожаными сапогами. Образ дополнила соломенная шляпа.

Также модель появилась в белом платье с рюшами с массивными сапогами.

На самой обложке Шейк позировала в завязанной на талии белой рубашке с расстегнутыми пуговицами.

Ранее Ирина Шейк ужаснула фанатов сменой имиджа.

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Ирина Шейк, модель, фото, журнал
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