Ирина Шейк покрасовалась фигурой в нижнем белье

Знаменитость показала идеальные формы.

Ирина Шейк показала новые фото instagram.com/irinashayk

Известная 32-летняя модель Ирина Шейк порадовала поклонников новыми селфи в зеркале.

На своей странице в Instagram сексапильная модель выложила серию фото, на которых она позирует в нижнем белье итальянского бренда Intimissimi.

"Я в восторге от моего нового бра от Intimissimi", – подписала снимок модель, обращая внимание пользователей на свое декольте.

Шейк продемонстрировала подтянутый пресс и стройные формы. Подписчики остались в восторге от новых кадров.

"Отличное тело", "Пресс просто огонь! Вы молодец", "Сексуально", - расхваливали поклонники.

Ирина Шейк похвасталась фигурой в нижнем белье instagram.com/irinashayk

Ирина Шейк похвасталась фигурой в нижнем белье instagram.com/irinashayk

Ирина Шейк похвасталась фигурой в нижнем белье instagram.com/irinashayk

Ранее Ирина Шейк восхитила фанатов фото топлес в воде.

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