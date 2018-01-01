Ирина Шейк покрасовалась фигурой в нижнем белье

Знаменитость показала идеальные формы.
На своей странице в Instagram сексапильная модель выложила серию фото, на которых она позирует в нижнем белье итальянского бренда Intimissimi.
"Я в восторге от моего нового бра от Intimissimi", – подписала снимок модель, обращая внимание пользователей на свое декольте.
Шейк продемонстрировала подтянутый пресс и стройные формы. Подписчики остались в восторге от новых кадров.
"Отличное тело", "Пресс просто огонь! Вы молодец", "Сексуально", - расхваливали поклонники.
Ранее Ирина Шейк восхитила фанатов фото топлес в воде.
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