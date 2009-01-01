Ирина Шейк расказала, какой будет ее свадьба

Модель не стала отрицать, что мечтает пойти под венец.

Ирина Шейк и Брэдли Купер joinfo.ua

СМИ утверждают, что 31-летняя манекенщина Ирина Шейк ждет первенца от 42-летнего американского актера Брэдли Купера, с которым встречается уже почти два года.

Об этом пишет ivona, ссылаясь на издание HOLA!.

Пара не раз попадала под прицелы папарации, однако свои отношения влюбленные никак не комментируют.

Недавно Ирина дала большое интервью для испанского глянца, в котором рассказала о своих заветных мечтах.

Хотя Шейк и не приоткрыла занавес личной жизни, но и не стала отрицать, что мечтает пойти под венец.

По словам звезды, она хочет провести свадебную церемонию где-то в теплых краях, ведь выросла в снежной Челябинской области, Россия.

"Свадьбу я бы хотела сыграть определенно в теплом и живописном месте. Возможно, это будет пляж. Я бы хотела сказать, что все будет очень романтично, потому что я так устроена, для меня это важно. Но это будет зависеть не только от меня, мужчина должен быть романтичнее женщины", — отметила Ирина.

Напомним, дочь Валерия Меладзе поделилась подробностями своей свадьбы.