Ирина Шейк впервые заговорила о своей беременности

31-летняя топ-модель призналась, что мамой она хотела стать всегда.

Ирина Шейк Instagram

Известная российская топ-модель Ирина Шейк, которая беременна от американского актера Брэдли Купера, впервые прокомментировала свое положение.

Ирина Шейк дала интервью журналу HOLA.

31-летняя топ-модель призналась, что мамой она хотела стать всегда, просто для этого нужно было найти подходящего мужчину.

Невесту американского актера Брэдли Купера не смущает, что она рожает своего первого ребенка после 30 лет.

"Не думаю, что есть идеальное время для рождения малыша. Сначала надо найти своего человека, идеального мужчину. Моя сестра родила первого ребенка, когда ей было 22 года; для нее это было идеальное время. Мне сейчас 31 год, и этот возраст, возможно, идеальный для меня. Сейчас я очень счастлива! Мне повезло иметь все, что мне хочется", — призналась журналистам будущая мама.

Напомним, Ирина Шейк расказала, какой будет ее свадьба.