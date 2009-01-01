Ирину Федишин довели до слез в ее день рождения

Любимый подарил ей ключи от новенького авто Porsche Cayenne.

В этот замечательный день звезда получила много поздравлений, подарков и море цветов.

Вечером Ирину ждал настоящий сюрприз! В кругу родственников и друзей муж певицы Виталий поздравил любимую и признался, что, к сожалению, не успел сделать ей хороший подарок, ведь весь последний месяц он и Ирина имеют ежедневные концерты.

Виталий представил только маленькую праздничную коробочку. Когда Ирина ее открыла, она была невероятно удивлена. Любимый подарил ей ключи от новенького авто Porsche Cayenne.

"Друзья! Я невероятно счастлива!!! Спасибо всем за теплые слова и поздравления!!! Это очень приятно и важно для меня!!! Я отметила свой юбилей!!! Сначала я не планировала праздновать, поскольку каждый день концерты и не было времени на подготовку!! И муж и друзья подговорили, что надо!!! И это было мега крутое день рождения!!! Давно я так не веселилась!! Спасибо мои друзья, что вы тоже "отрывались" со мной!!!

В этот вечер я плакала от радости!!! Не могу описать словами!!! Любимый муж подарил авто!!! Это незабываемый вечер!!! Спасибо тебе, мой Витусику!!! " — написала на своей страничке певица.

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