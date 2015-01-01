Ирма Витовская впервые показала подросшего сына

Мальчику в марте этого года исполнится шесть лет.

Ирма Витовская с мужем и сыном Facebook.com

Украинская актриса Ирма Витовская поделилась снимками с отдыха в Риге, Вильнюсе и Лапландии, на которых впервые показала своего подросшего сына - 5-летнего Ореста.

Об этом пишет edinstvennaya.ua.

Актриса Ирма Витовская относится к тем артистам, которые стараются держать подробности своей личной жизни под семью замками и придерживаются принципа "счастье любит тишину".

Но, несмотря на это, 42-летняя звезда все же не забывает о своих фолловерах в социальных сетях и периодически радует их снимками с семейного архива.

В этот раз Ирма Витовская решила поделиться в своем блоге в Facebook яркими фотографиями с семейного новогоднего отдыха в Риге, Вильнюсе, а также на родине Санта-Клауса – Лапландии.

На снимках, которые получились довольно-таки очень милыми, подписчики наконец-то смогли увидеть подросшего сына актрисы – Ореста, которому в марте этого года исполнится шесть лет, и вместе с которым Ирма очень редко появляется на публике.

Орест – первенец Ирмы Витовской, которого она родила, находясь в браке с первым мужем – актером Владимиром Кокотуновым. Сейчас актриса находится замужем за бизнесменом Виталием Ванцу, свадьбу с которым она сыграла весной прошлого года.

Напомним, Сергей Лазарев признался, что у него есть маленький сын.