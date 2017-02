Исполнитель хита "Sex Bomb" закрутил роман с бывшей женой Элвиса Пресли

Британский певец Том Джонс встречается с бывшей женой короля рок-н-ролла Элвиса Пресли.

Об этом пишет Сегодня, ссылаясь на издание The Sun.

По его данным, 71-летняя Присцилла Пресли вернула радость своему старому другу, 76-летнему Джонсу, у которого в 2016 году умерла супруга.

"У Тома был трудный год из-за смерти Линды, и Присцилла оказала потрясающую поддержку", — заявил один из источников.

В то же время утверждается, что между Джонсом и Пресли "пробежала искра". По информации издания, роман еще в начальной стадии, но влюбленные прекрасно ладят друг с другом.

Мы давно дружим. Она прекрасная леди. Мы действительно получаем удовольствие от наших выходов в свет", — сказал сам Джонс, не подтверждая и не опровергая роман.

Sir Tom Jones 'has embarked on a romance with Elvis Presley's ex Priscilla' https://t.co/tzUHDdyG4p pic.twitter.com/vthf2NlpES