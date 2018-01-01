Исполнитель роли Лени Голубкова в рекламе "МММ" поделился воспоминаниями о Мавроди

Актер считает своего бывшего работодателя очень талантливым человеком.

Исполнитель роли Лени Голубкова считает Сергея Мавроди гением Фото: Рамблер/новости

Актер Владимир Пермяков, известный по роли Лени Голубкова в рекламе "МММ", прокомментировал смерть основателя этой финансовой пирамиды Сергея Мавроди

"Он был для народа эдакой надеждой, лучом света. Мы же все время жили в нищете и тут появился шанс. Но, к сожалению, чиновники сделали из него афериста", - сказал актер в интервью российскому Пятому каналу.

Актер назвал Мавроди очень талантливым, но невостребованным бизнесменом.

"Я в одном интервью сказал, что, если бы я был министром финансов, я бы взял себе советником Мавроди. Пусть бы он предлагал что-то", — говорит он.

По словам Пермякова, Мавроди не имел намерений обманывать людей, а афериста из него сделала власть и правоохранительные органы.

"Эпоха была такая. Тем не менее, я считаю, что Россия достойно вышла из 90-х. Потому что у нас война могла быть покруче, чем в Украине", — заключил актер.

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Напомним, Сергей Мавроди скончался 26 марта в Москве в результате сердечного приступа. Ему стало плохо на троллейбусной остановке, прохожие вызвали скорую, однако спасти знаменитого финансиста медики не смогли.