Исполнительница хита о лабутенах полностью обнажилась для мужского глянца

Алиса откровенно рассказала, что ее возбуждает.

Алиса Вокс Instagram

Бывшая участница группы "Ленинград" Алиса Вокс снялась в откровенной фотосессии для глянца.

Исполнительница хита о лабутенах разделась в новом номере журнала для мужчин Maxim.

На фото знаменитая блондинка позировала на кровати, в трусиках и в туфлях.

В интервью изданию Алиса откровенно рассказала, что ее возбуждает, и слушает ли она музыку во время занятия любовью "Я люблю в тишине. В тишине. Музыка отвлекает. Сразу начинаю анализировать аранжировочные ходы — это у меня профессиональное. Относительно слов, здесь я работаю на контрасте со всем остальным. Люблю слова погрязнее", — поделилась артистка.

Напомним, известная телеведущая полностью обнажилась для мужского глянца.