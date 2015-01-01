Сегодня, 20:31 RSS

Исполнительница хита о лабутенах полностью обнажилась для мужского глянца

Сегодня, 19:12
Алиса Вокс < >
< >
1 / 6 (Instagram)

Алиса откровенно рассказала, что ее возбуждает.

Алиса Вокс
Алиса Вокс Instagram
Бывшая участница группы "Ленинград" Алиса Вокс снялась в откровенной фотосессии для глянца.

Исполнительница хита о лабутенах разделась в новом номере журнала для мужчин Maxim.

На фото знаменитая блондинка позировала на кровати, в трусиках и в туфлях.

В интервью изданию Алиса откровенно рассказала, что ее возбуждает, и слушает ли она музыку во время занятия любовью "Я люблю в тишине. В тишине. Музыка отвлекает. Сразу начинаю анализировать аранжировочные ходы — это у меня профессиональное. Относительно слов, здесь я работаю на контрасте со всем остальным. Люблю слова погрязнее", — поделилась артистка.

Напомним, известная телеведущая полностью обнажилась для мужского глянца.

Теги:  
Ленинград, Алиса Вокс, лабутены, обнажилась, мужской глянец, журнал Maxim
ПО МАТЕРИАЛАМ: