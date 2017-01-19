Исполнительница популярного хита Lambada найдена мертвой в Рио-де-Жанейро

В последние годы она жила в Рио и владела небольшой гостиницей а побережье.

Лоалва Браз Instagram

, исполнившая знаменитый на весь мир хит Lambada найдена мертвой.

Об этом пишет mk.ru.

Полиция Рио-де-Жанейро полагает, что это убийство.

63-летняя Лоалва Браз, получившая известность после исполнения в 1989 году хита Lambada, найдена мертвой в населенном пункте Сакуарема в бразильском штате Рио-де- Жанейро. Обгоревшее тело певицы нашли в ее собственном автомобиле.

Местная полиция полагает, что Браз убили, так как незадолго до обнаружения тело артистки в ее доме были замечены двое неизвестных людей. Как пишет издание UOL, пожарный наряд приехал тушить возгорание на чердаке в доме артистки. Через некоторое время пожарных вызвали к жилищу Браз еще раз — на этот раз тушить автомобиль, на заднем сиденье которого и была обнаружена мертвая певица.

Instagram

Известно, что в последние годы исполнительница "Ламбады" жила в Рио и владела небольшой гостиницей а побережье.

Lambada в конце 80-х годов прошлого века стала одним из самых популярных хитов, который занимал первые строчки в хит-парадах многих стран. Лоалва Браз тогда переехала из Бразилии во Францию и стала солисткой франко-бразильской поп-группы Kaoma.

Напомним, бывшая солистка группы "Лицей" умерла в своей ванной.