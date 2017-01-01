Истории 9 знаменитых домашних мужчин-тиранов, которые избивали своих жен

СМИ подобрали истории и 9 знаменитых мужчинах, которые были домашними тиранами и мучили своих женщин.

Причина расставания Тома Круза и Кэти Холмс – домашняя тирания. uznayvse.ru

Домашним садистом может оказаться любой мужчина, который на первый взгляд выглядит заботливым и трогательным отцом и мужем.О 9 знаменитых мужчинах, которые были домашними тиранами и мучили своих женщин, пишет Uznayvse

Первым тираном под маской супергероя является Том Круз.

Никто не знает, из-за чего развелась звездная пара актеров Тома Круза и Николь Кидман. Кроме того, что причиной разрыва отношений стал культовый фильм Стэнли Кубрика "Широко закрытые глаза", посвященный семейному кризису. Следующей женой сайентолога Круза стала актриса Кэти Холмс, девушка с кукольной внешностью. У пары родилась дочь Сури и брак выглядел безоблачным.

Однако фанаты обратили внимание, что Кэти день ото дня худеет, бледнеет и выглядит все более печальной. Кончилось все судебным запретом для Тома Круза приближаться к бывшей семье, а Кэти Холмс рассказала прессе, что в течение многих лет муж контролировал буквально каждое ее движение.

У великого спортсмена Майка Тайсона с самого детства были проблемы с законом. Майк Тайсон дрался, садился пьяным за руль, а потом сел в тюрьму за изнасилование. Не был он паинькой и в семейной жизни. Жена боксера Робин Гивенс через несколько лет после развода написала книгу о том, какой была жизнь с Тайсоном.

В одном из интервью Робин Гивенс рассказала, что однажды слышала: Майк похвастался перед друзьями, что, когда он ударил ее в первый раз, он почувствовал, что "тот удар был лучшим в его жизни". Гивенс молчала и терпела, чтобы не ломать мужу карьеру, и кроме того, жалела его: Майк Тайсон никогда не отличался глубиной саморефлексии и порой будто не понимал, что делает.

Скандал между Крисом Брауном и Рианной разгорелся тогда, когда рэпер избил свою подружку Рианну в машине. Поводом стало смс-сообщение, которое бойфренд потребовал ему показать. Рианна отказалась, и тогда он стал ее бить. Жестокую драку увидели случайные прохожие: несколько человек, шокированные происходящим, смотрели, как Браун бьет девушку и выкрикивает угрозы убийством.

После инцидента Рианна подала на Брауна в суд, и того приговорили к общественным работам, а его репутация была разрушена навсегда. Но самое печальное, что спустя несколько лет они попытались восстановить отношения. Нередко случается, что насильник пытается убедить бывшую партнершу, что он изменился, а та верит. Но после реюниона их роман продлился недолго — менее полугода.

Крис Браун и Рианна uznayvse.ru

Известный британский панк- и инди-музыкант, лидер группы The Libertines Пит Доэрти долгое время встречался с самой знаменитой британской моделью, Кейт Мосс. У Доэрти всегда были проблемы с алкоголем и веществами, а Мосс и вовсе считалась воплощением "героинового шика" — моды 90-х на нездоровую худобу и темные круги под глазами.

При этом Кейт Мосс сражалась за возлюбленного, ведя заведомо безнадежную войну с его наркозависимостью. Доэрти со своей стороны отбивался от увещеваний Мосс, причем в буквальном смысле: она часто появлялась на публике с плохо замазанными тональным кремом синяками. Кончилось дело тем, что модель сперва изменила Питу Доэрти, а потом и бросила его.

Пит Доэрти. uznayvse.ru

Модель русского происхождения Оксана Григорьева несколько лет назад заявила прессе, что больше не собирается терпеть бойфренда-тирана— титулованного голливудского актера и режиссера Мела Гибсона.

После того как Григорьева пострадала от рук мужа, он выбил ей зуб и сильно, до сотрясения мозга, ударил по голове — она подала в суд и добилась для Гибсона судебного запрета приближаться к ней. Одновременно адвокаты Мела Гибсона безуспешно пытались перевернуть ситуацию и обвинить модель в том, что это она спровоцировала скандал — тем, что якобы била их общую с Гибсоном дочь.

Мел Гибсон. uznayvse.ru

Несмотря на то что отношения Мадонны и актера Шона Пенна никогда не были безоблачными, она до сих пор называет его главной любовью своей жизни.

Мадонна и Шон Пенн бурно выясняли отношения, в том числе и на публике. Дело не ограничивалось криками и взаимными оскорблениями: доходило и до драк. Вспыльчивый Пенн поднимал руку на возлюбленную, а Мадонна не оставалась в долгу. Кончилось все это расставанием, но певица почему-то сохранила к актеру чувства.

Мадонна и Шон Пенн uznayvse.ru

Уитни Хьюстон прожила с певцом Бобби Брауном 15 лет и все эти годы были для нее адом. Муж жестоко ее бил и унижал. Она, в свою очередь, искала забвения в наркотиках и алкоголе. Даже после развода она не сумела оправиться от многолетней психологической травмы и умерла от передозировки — захлебнулась в ванне, где уснула под дозой.

Самое печальное, что позднее судьбу Уитни повторила ее 17-летняя дочь, Кристина Бобби Браун. Девушка злоупотребляла таблетками и в конце концов погибла пугающе похожим образом — ее нашли в состоянии глубокой комы в ванне. В крови медики позднее обнаружили психоактивные вещества.

Бобби Браун. uznayvse.ru

Роман оскароносной актрисы Холли Берри с коллегой по цеху Уэсли Снайпсом был непродолжительным, но ей он запомнился очень хорошо. Еще в детстве, глядя, как отец избивает мать, она дала себе слово, что никогда и никому не позволит поднять на себя руку. Однако новый бойфренд, не прошло и полугода с начала романа, начал распускать руки.

Однажды Снайпс во время очередной ссоры на почве ревности так сильно ударил ее по голове, что Берри даже на некоторое время оглохла. Сразу после этого она нашла в себе силы бросить тирана, и теперь поддерживает несколько благотворительных фондов по борьбе с домашним насилием.

Уэсли Снайпс. uznayvse.ru

От знаменитого актера Джонни Деппа никто не ожидал даже того, что он оставит свою многолетнюю партнершу и мать двоих детей, Ванессу Паради. Не говоря уж о том, что спустя менее года после заключения скоропалительного брака его новая пассия, актриса Эмбер Херд, обвинит мужа в побоях. Некоторые до сих пор не верят, что Джонни Депп бил Эмбер Херд. Так, за актера заступились не только члены его семьи — бывшая жена Ванесса и дочка Лили-Роуз Мелоди Депп, но и другие прошлые подружки. Однако по суду после развода Херд отсудила у Деппа круглую сумму, которую, по ее словам, немедленно перевела на счета фонда поддержки пострадавших от мужей женщин.