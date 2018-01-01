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Итальянская модель позировала полуобнаженной на пляже для спортивного журнала

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1 / 6 Модель снялась в пикантной фотосессии (Фото: Sports Illustrated)

Бьянка Балти разделась для Sports Illustrated.

Итальянка Бьянка Балти стала одной из самых сексуальных девушек планеты, которую журнал Sports Illustrated позвал в ежегодную фотосессию.

34-летняя модель предстала в рекламе пляжной одежды Sports Illustrated Swimsuit. Девушка не стесняясь позировала в полупрозрачных купальниках, не прикрывала грудь и позволила пляжному платью развеваться на ветру, и обнажить бедро девушки без нижнего белья.

Фотограф продемонстрировал прекрасную фигуру девушки с разных ракурсов, модель доказала, что она заслуженно носит статус одной из самых сексуальных девушек планеты.

Ранее американская модель Эмили Ратаковски снялась обнаженной для испанского глянца.
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Бьянка Балти, модель, Sports Illustrated
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