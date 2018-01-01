Итальянская модель позировала полуобнаженной на пляже для спортивного журнала

Бьянка Балти разделась для Sports Illustrated.

Итальянка Бьянка Балти стала одной из самых сексуальных девушек планеты, которую журнал Sports Illustrated позвал в ежегодную фотосессию.

34-летняя модель предстала в рекламе пляжной одежды Sports Illustrated Swimsuit. Девушка не стесняясь позировала в полупрозрачных купальниках, не прикрывала грудь и позволила пляжному платью развеваться на ветру, и обнажить бедро девушки без нижнего белья.

Фотограф продемонстрировал прекрасную фигуру девушки с разных ракурсов, модель доказала, что она заслуженно носит статус одной из самых сексуальных девушек планеты.

Ранее американская модель Эмили Ратаковски снялась обнаженной для испанского глянца.