Иван Дорн неожиданно запел на украинском

Песня "KAIDA" получилась достаточно личной.

Новую песню Иван записал с «казахским Дорном».

Скандальный украинский певец Иван Дорн, которого в прошлом году даже, выпустил новую песню на украинском языке.

Новое творение певца называется "KAIDA". И записал его Дорн ее в дуэте с музыкантом из Казахстана Галымжаном Молданазаром. Поэтому вторым языком трека стал казахский.

"Как только я услышал первые работы Галымжана, сразу захотел с ним посотрудничать, – признается Дорн. – Два года спустя мы наконец-то сели за работу. Процесс тек как по маслу – так просто, свободно и быстро мне не писалось еще ни с кем. Трек получился абсолютно неординарным для нас обоих".

К слову, Молданазара называют "казахским Дорном", так что дуэт этих исполнителей, вероятно, был только вопросом времени.

Песня "KAIDA" получилась достаточно личной. В частности, в ней Дорн поет: "Ти не маєш приводу зупинитись посеред, але маєш рухатись насамперед далі".

Ранее представитель Украины на "Евровидении-2018" MELOVIN рассказал, почему неожиданно решил перейти на украинский язык. Это личное взвешенное решение, заверил он.