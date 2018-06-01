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Иван Дорн с голым торсом дал концерт в киевской церкви

Сегодня, 16:57

Артист впервые выступил в Украине со своим англоязычным альбомом.

Иван Дорн
Певец дал концерт в здании протестантской церкви instagram.com/dorn_ivan
Скандальный украинский певец Иван Дорн, которого в прошлом году даже назвали "Лучшим российским артистом", дал тайный концерт, на котором презентовал свой англоязычный альбом "OTD". 

Видео и фото с мероприятия поделился портал "Таблоид" на своей странице в Instagram.

Необычный концерт прошел в здании протестантской церкви Hillsong Church. Дорн со сцены пошутил, что раз концерт проходит в церкви, то он и сам проповедник, а точнее шаман в мире музыки.

Во время исполнения песни "Collaba" певец снял футболку и посветил голым торсом.

"Смотрите, какое пузо я отрастил в Киеве", - сказал он и надул живот.

Иван Дорн
Артист оголил торс в здании церкви instagram.com/tablo_id

На бис артист исполнил известные песни "Мышка виновен", "Ненавижу", "Стыцамен" и "Танець пінгвіна".

Ранее Иван Дорн шокировал фанатов эпатажным женским образом.

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Теги:  
Иван Дорн, концерт, Киев, церковь
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