Ivan Navi на премии YUNA-2017 символически показал становление новой украинской музыки

Cцена была залита зеленым светом, а на экранах "выростали" фигуры новой генерации украинских музыкантов

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Номинант YUNA-2017 в категории "Открытие года" Ivan Navi на сцене музыкальной премии исполнил свой хит "Такі молоді".

Артист представил яркий номер в зелено-черно-белых цветах.

По замыслу режиссера Германа Ненова, сцена была залита зеленым светом, а на экранах "выростали" фигуры новой генерации украинских музыкантов. Динамический "зеленый" номер сопровождался световым шоу и эффектной танцевальной постановкой.

"Мне приятно быть одним из тех, кто создает волны в современной украинской музыке, — поделился впечатлениями о выступлении на YUNA-2017 Ivan Navi. — Прошлый год был особенным: очень многие артисты нашли свое звучание, смогли донести свое творчество до слушателей. Особенно гордый был выступать на одной сцене с музыкантами, которых я очень уважаю за творчество и самобытность. Спасибо музыкальным экспертам и фанам, которые поддерживают и вдохновляют", — сказал певец.

Ivan Navi стал одним из немногих артистов, которые в первых полгода после появления на сцене могут записать в свой творческий актив сольный номер на такой масштабной церемонии как YUNA.

Напомним, Джамала вновь стала триумфатором премии YUNA-2017.