Иванка Трамп сделала официальное заявление по поводу ведения политических дел в США

Ее братья возьмут на себя обязанности управления The Trump Organization.

Иванка Трамп Instagram

Дочь новоизбранного президента США Иванка Трамп сделала официальное заявление по поводу ведения политических дел в Соединенных Штатах.

Об этом пишет ivona.

Иванка Трамп опубликовала на своей странице в Facebook открытое письмо, в котором рассказала о ближайших планах.

"Когда мой отец вступит в должность президента, я официально отойду от дел The Trump Organization и перестану заниматься собственным брендом одежды и аксессуаров. С мужем Джаредом и детьми перееду в Вашингтон, где Джаред станет первым советником президента. Для начала мне предстоит организовать жизнь наших троих детей на новом месте", — сообщила Иванка.

Трамп отметила, что ее братья возьмут на себя обязанности управления The Trump Organization, а о бренде одежды позаботится назначенный ею человек.

В своем обращение Иванка Трамп сообщила, что намерена заняться образованием в стране и расширением возможностей женщин.

"Я увлечена вопросами образования, расширения возможностей женщин и девочек, женщин-предпринимателей, а также раскрытием их потенциала на рабочем месте. Хочу услышать их мнения и прислушаться к ним, чтобы найти наиболее эффективный путь развития страны. Спасибо всем, кто открыто высказывался. С нетерпением жду начала работы с вами и для вас", — написала дочь нового президента США в соцсети.

Напомним, по информации СМИ Иванка Трамп будет выполнять роль первой леди в Белом доме.