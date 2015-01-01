Иванка Трамп сделала официальное заявление по поводу ведения политических дел в США

Ее братья возьмут на себя обязанности управления The Trump Organization.
Об этом пишет ivona.
Иванка Трамп опубликовала на своей странице в Facebook открытое письмо, в котором рассказала о ближайших планах.
"Когда мой отец вступит в должность президента, я официально отойду от дел The Trump Organization и перестану заниматься собственным брендом одежды и аксессуаров. С мужем Джаредом и детьми перееду в Вашингтон, где Джаред станет первым советником президента. Для начала мне предстоит организовать жизнь наших троих детей на новом месте", — сообщила Иванка.
Трамп отметила, что ее братья возьмут на себя обязанности управления The Trump Organization, а о бренде одежды позаботится назначенный ею человек.
В своем обращение Иванка Трамп сообщила, что намерена заняться образованием в стране и расширением возможностей женщин.
"Я увлечена вопросами образования, расширения возможностей женщин и девочек, женщин-предпринимателей, а также раскрытием их потенциала на рабочем месте. Хочу услышать их мнения и прислушаться к ним, чтобы найти наиболее эффективный путь развития страны. Спасибо всем, кто открыто высказывался. С нетерпением жду начала работы с вами и для вас", — написала дочь нового президента США в соцсети.
Напомним, по информации СМИ Иванка Трамп будет выполнять роль первой леди в Белом доме.