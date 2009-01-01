Иво Бобул в ярости от "развода" мошенников

Волонтеры попросили неравнодушных помощи в восстановлении приюта.
Дело в том, что от имени артиста собирали деньги для восстановления и спасения приюта для животных в Брюховичах, пишет ТСН.
На днях он пострадал от масштабного пожара, в результате которого сгорела кухня, инвентарь, солома.
Волонтеры попросили неравнодушных помощи в восстановлении приюта, а особенно — его кухни.
Такое поведение Интернет-мошенников возмутило Иво Бобула. На собственной странице в соцсети он разместил эмоциональное сообщение, где объяснил, что имеет только этот аккаунт и не объявлял никакого сбора средств.
К слову, в комментариях под фейковым постом псевдо-Бобула юзер отметил, что уже перечислил по указанным реквизитам тысячу гривен.
"Дорогие друзья! Сегодня до меня дошла информация, что от моего имени в фейсбуке кто-то собирает деньги и разводит какую-то деятельность.
"Довожу до сведения! Это единственная настоящая страница в фейсбуке, больше нигде я не зарегистрирован".
Напомним, Сеть взорвало видео песенного дуэта Пшонки с Иво Бобулом.