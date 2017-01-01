"Из десяти один выживает": Евгения Власова дала первое интервью после болезни

Артистка рассказала, что после операции чувствует себя лучше.

Украинская певица Евгения Власова, которая два месяца назад внезапно попала в реанимацию, рассказала, как себя сейчас чувствует, и кто помог ей справиться с болезнью.

Артистка рассказала, что она проходит реабилитацию после операции дома, и чувствует себя в разы лучше.

"Сейчас я общаюсь с психологом много. А физически мне не разрешают ни пресс качать, ничего нельзя", об этом артистка рассказала в интервью Екатерине Осадчей для программы "Светская жизнь".

Власова отметила, когда она 8 лет назад боролась с онкологией, ей было проще совладать с эмоциями. И к случившемуся два месяца назад она не была готова.

"Ситуация 8 лет назад меня не так вышибла, как эта. К той я была немного готова. Потому что это была назначенная операция, это был назначенный день. А здесь совершенно неожиданно", - поделилась с Катей Осадчей Евгения.

По словам звезды, в день, когда ей стало плохо, она посетила спортзал: танцевала, бегала. Власова чувствовала, что что-то не так, но все равно пошла заниматься.

"После того, когда я очнулась после операции, я вообще не поняла, что происходит. Почему столько кипиша? И через какое-то время хирург мне говорит: "Из десяти один выживает"", - сказала Евгения.

Певица не понимает, почему с ней так произошло: она ведет здоровый образ жизни и не делает никому ничего плохого.

Власова отметила, что не могла делать элементарные вещи, например, надеть обувь.

"Я тянулась через боль, но если задержаться, то вы представляете, что это может быть?", - сказала певица.

Звезда призналась, что финансовую помощь ей оказали многие украинские артисты. Одними из первых были Константин Меладзе, Светлана Лобода, Андрей Данилко и Виктор Павлик.

Помимо этого, Власову поддерживали и ее фанаты: например, ее консьержки не захотели брать с нее деньги за месяц оплаты.

Также певице приходили много сообщений, в которых поклонники звезда писали, что благодаря ей они или их родственники поднялись на ноги.

"Почему-то для людей я стала какой-то надеждой и меня начали называть "Ветер надежды", хотя эту песню я не очень то и любила, потому что написала я ее в такие депрессивные свои периоды", - сказала Власова.

Насчет поддержки любимого человека, Власова рассказала: "Я очень много говорю с Вселенной, я даже купила какие-то мужские атрибуты, чтобы себя научить опять заново захотеть рядом видеть мужчину. И я сразу говорю: "У меня все нормально я люблю мужчин. Я купила чашку, какие-то тапочки. Говорю: "Вселенная, ты видишь я типа уже готовлюсь, давай уже".

Власова делится, что после этого в окружении Евгении появилось 5 мужчин.

"И у меня был запрос такой: мне очень хочется еще детей, и я хочу, чтобы мой мужчина был ребенок, маленький мальчик. И у всех у них маленькие дети, все они разведенные. Вроде как хороши собой: один популярный человек в нашей стране, второй судья, один творческий человек…", - призналась артистка.

Но в то время, когда Власова попала в реанимацию, ее поддерживала только мама, и этих мужчин рядом не было.

Напомним, ранее Евгения Власова рассказала поклонинкам, как попала в реанимацию.