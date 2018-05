Из-за антисемитской пародии на выступление Нетты Барзилай разгорелся международный скандал

В пародии комики раскритиковали Израиль за обращение с палестинцами, а также добавили антисемитские клише о евреях и деньгах.

Санне Уоллес Де Фриз спародировала певицу, используя все существующие клише об Израиле

Голландский государственный телеканал BNNVARA обвинили в антисемитизме после того, кок они выпустили в эфир передачу, в которой высмеяли победительницу "Евровидения-2018" , израильтянку Нетту Барзилай

В программе комик Санне Уоллес Де Фриз спародировала певицу, и максимально старалась быть на нее похожей: тот же наряд, прическа, и даже бэк-вокал. Ее обвиняют в том, что она использовала все существующие клише об Израиле, сообщает Тimes of Israel.



Из текста следует, что евреи в восторге от "кровопускания" палестинцам, которые и являются "игрушкой Израиля", а посольство США – это лишь путь для обогащения и добывания денег.

"У нас тут вечеринка намечается, вы придете? В мечети Аль-Акса, которая все равно пустует. Смотрите, как тут красиво! Я бросаю бомбы, Израиль снова победитель, веселье продолжается уже 70 лет. Ни в коем случае, ни один палестинец не придет. Я охочусь на палестинцев через занавески…" - поет пародистка.

В комментариях пользователи YouTube уже обвинили комиков в антисемитизме, и жестко высказались об этой пародии.

"Антисемитизм!", - написал yossi brauman . "Как вам не стыдно!", - возмутился Kfir David. "Это должно быть смешно? Так много инвестиций (украшения, платья), чтобы выразить ненависть к одной маленькой стране и ее людям?", написала molis me. "Это одна из самых тупых вещей, которые я когда-либо видел", - написал The Music Radio. "Ее нужно уволить!", - посоветовал Or Amir.

Отметим, что посольство Израиля в Нидерландах направило официальную жалобу против местного телеканала, распространившего пародию с антисемитским контентом на песню "Toy", с которой Нета Барзилай выиграла конкурс "Евровидение-2018". Копия жалобы направлена в МИД Нидерландов, а также еврейские общины страны.

Хотя содержание жалобы не раскрывается, источники в израильском МИДе отмечают, что "реакция на пародию выглядит предельно жесткой".

