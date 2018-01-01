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"Из-за коварной болезни" в России скончался известный певец

Сегодня, 09:43

Ему было 59 лет.

Игорь Браславский
Умер Игорь Браславский. facebook.com/igor.braslavskii
Ушел из жизни солист группы "Доктор Ватсон" Игорь Браславский. Ему было 59 лет.

Он был заслуженным артистом России, композитором и певцом. Прославился как автор гимна к Всемирным юношеским играм 1998 года. Также был автором музыки к фильму "Святое дело".

"Горькая новость — не стало Игоря Браславского… Нашего товарища, неунывающего прекрасного музыканта. Всем памятны его выступления и в группе "Доктор Ватсон", и в сольной карьере", — написал поэт-песенник Александр Шаганов в Facebook.

Причиной смерти, по его словам, стала "коварная болезнь" (по-видимому, речь идет об онкологии). Шаганов отметил, что Браславский не только боролся с недугом сам, но и помогал выстоять другим: "В частности, всячески опекал онкобольных детишек".

Ранее умер известный украинский писатель и журналист. Перу Цимбалюка принадлежит немало книг и статей, а также стихов и песен, очерков и публицистики, архивоведческих, краеведческих исследований.

Напомним, 4 июля в США на 42-ом году жизни скончался басист американской рок-группы The Black Keys Ричард СвифтО причинах смерти музыканта не сообщается.

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Теги:  
Россия, смерть, умер, Игорь Браславский, Доктор Ватсон
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