Избиением известной украинской телеведущей занялись правоохранительные органы

На Елену Филонову напаили на свадьбе 18 февраля.

Полиция занялась делом об избиении ведущей efilonova/instagram

Полиция занялась расследованием избиения украинской телеведущей Елены Филоновой, которое случилось на свадьбе харьковского чиновника Максима Мусеева.

Об этом на своей странице в Instagram заявила подруга ведущей известная травести-дива Монро.

"Так, мои дорогие умники и умницы! Ситуация вокруг вчерашнего инцидента с Леной @efilonova и юношей вышла в плоскость правоохранительных органов!", - написала Монро.

Травести-дива добавила, что не видела как на ведущую напали, однако она не является сторонницей ни физического, ни морального насилия.

Но что я никогда не оправдаю, так это любое насилие, будь физическое или моральное. Можно только защищаться, когда вашей жизни или жизни ваших близких угрожает опасность. За всё остальное придется ответить. Желаю всем участникам конфликта здравого смысла и отвечать за свои поступки и слова!", - написала травести-дива.

Публикация от Неугомонная Монро (@monritta) Фев 19, 2018 в 11:44 PST

Напомним, Елену Филонову избили 18 февраля в Киеве на свадьбе главы Холодногорского района Харькова Максима Мусеева и телеведущей Евы Субботиной.