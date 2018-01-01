Издатель Дана Павлычко впервые показала новорожденную дочь: фото

Отец ребенка уже сообщил, как пара решила назвать малышку.

Внучка Дмитрия Павлычко родила наследницу Фото: Instagram/Дана Павлычко

Дана Павлычко, директор издательства "Основы", внучка поэта Дмитрия Павлычко и дочь литературоведа Соломии Павлычко, 27 апреля родила дочь

"Извините, ребята, но теперь вам придется иметь дело с моими детскими фотографиями, потому что это лучшее, что я сделала", - подписала новоиспеченная мама снимок малышки, который опубликовала в Instagram.

Ранее супруг знаменитой представительницы литературной династии, режиссер Роман Блажан сообщил в Facebook, что девочка весом 3920 и ростом 55 сам будет названа в честь бабушки Соломией.

Маленькая Соломия Фото: Instagram/Дана Павлычко

Напомним, певица Джамала, которая 27 марта родила первенца, поделилась своими дальнейшими планами, поскольку не собирается задерживаться в декрете.

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