Издатель Дана Павлычко впервые показала новорожденную дочь: фото

Отец ребенка уже сообщил, как пара решила назвать малышку.
"Извините, ребята, но теперь вам придется иметь дело с моими детскими фотографиями, потому что это лучшее, что я сделала", - подписала новоиспеченная мама снимок малышки, который опубликовала в Instagram.
Ранее супруг знаменитой представительницы литературной династии, режиссер Роман Блажан сообщил в Facebook, что девочка весом 3920 и ростом 55 сам будет названа в честь бабушки Соломией.
Напомним, певица Джамала, которая 27 марта родила первенца, поделилась своими дальнейшими планами, поскольку не собирается задерживаться в декрете.
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