Изменилась до неузнаваемости: экс-ведущая "Орла и Решки" сделала пластическую операцию

< > < >





1 / 4 Такой Натали зрители запомнили на программе "Орел и Решка" (instagram.com/nevedrova)

Натали Неведровой пришлось решиться на пластику.

Экс-ведущая "Орла и Решки"Натали Неведрова сделала вынужденную ринопластику и сменила имидж.

На своей странице в Instagram она рассказала об изменениях во внешности, и поделилась деталями предыдущей неудачно операции.

"24 февраля мне была проведена вторичная ринопластика. Операция длилась 5 часов. Для каркаса нового носа использовали мое собственное ребро. Да, мне вырезали ребро, покрошили его и вставили в нос. Внутри он выглядел гораздо хуже, чем снаружи. А снаружи без специального геля, которым я спасалась, он был крючком. Одно крыло провалилось сразу после операции", - поделилась ведущая.

Она добавила, что за 7 лет ситуация только ухудшилась, нос перестал нормально дышать, и вылез хрящ, который она пыталась "растворить" специальными препаратами.

"В общем, спасти я его пыталась всеми известными способами. Потому что ложиться на операционный стол было гораздо страшнее, чем тогда. "Нужен имплант", "необходим хрящ из уха", "хуже уже не будет",- то, что я слышала от разных хирургов на консультациях. Один даже довел меня до слез. Хотя я не была зациклена на своей беде и бедой это не считала. Это не мешало мне быть счастливой и улыбаться окружающим людям и себе в зеркало. Но я прекрасно понимала, что с этим нужно что-то делать. Потому что, как минимум, лицо – моя работа", – рассказала Неведрова.

Неведрова сменила не только часть своего лица, но обновила стрижку и цвет волос. Раньше она любила экспериментировать – красилась в розовый, синий или зеленый, но сейчас решила остановиться на цвете блонд.

Ранее были названы имена новых ведущих "Орла и решки".