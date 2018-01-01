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Известная актриса изменилась до неузнаваемости после неудачной пластики: фото

Вчера, 22:37

Популярной звезде сериалов всего 34 года, однако это не стало препятствием для обращения к пластическим хирургам.

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Мерьем Узерли перестали узнавать поклонники Фото: Instagram/ Мерьем Узерли
Поклонники не узнают турецкую актрису Мерьем Узерли, известную в Украине по сериалу "Великолепный век".

Знаменитость опубликовала в Instagram снимки и видео с Каннского кинофестиваля-2018, чем вызвала волну возмущения фанатов.

Почитатели таланта Узерли пишут, что актрисе всего 34 года, однако на ее лице очевидны следы пластики или, как минимум, "уколов красоты". Подписчики отмечают, что на лице актрисы не видна мимика, а губы стали чрезмерно пухлыми.

Такой актрису помнят поклонники по сериалу "Великолепный век".

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Так актриса выглядела раньше Фото: Instagram/ Мерьем Узерли

Так она выглядит сейчас.

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Фото: Instagram/ Мерьем Узерли

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Фото: Instagram/ Мерьем Узерли

Как ранее сообщалось, звезда сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли рассталась с женихом — турецким бизнесменом Альпом Озджаном, с которым состояла в отношениях около полутора лет и собиралась выходить на него замуж.

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Мерьем Узерли, пластика, актриса
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