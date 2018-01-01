Известная актриса напала на Бейонсе и укусила ее за лицо

Курьезный инцидент произошел с певицей на одной из вечеринок.

Курьезный инцидент произошел с певицей на одной из вечеринок instagram.com/beyonce

Известную американскую певицу Бейонсе укусила за лицо актриса, имя которой не пожелали разглашать.

Об этом в интервью изданию GQ заявила актриса Тиффани Хеддиш. Она была свидетелем, как на одной из вечеринок, которую устроила звездная пара Бейонсе и Джей Зи, одна достаточно известная актриса вела себя неприемлемо и заигрывала к мужу певицы.

Бейонсе это не понравилось, она решила разобраться с этой девушкой, а та поступила неожиданно.

"Там была одна актриса, которая очень выпендривалась. И она укусила Бейонсе в лицо. Бейонсе вылетела оттуда... бросилась к Джей Зи: "Джей! Иди сюда! Эта с*ка...", и ухватилась за него. Они вернулись в зал. Я спросила: "Что случилось?" Мимо проходила подруга Бейонсе и сказала: "Та с*ка только что укусила Бейонсе, можешь в такое поверить?" - вспомнила Хеддиш.

Хеддиш рвалась вступиться за Бейонсе и "надрать задницу" обидчице звезды, но она попровила Тиффани успокоиться и не делать этого.

"Бейонсе сидела в баре, я спросила ее: "Она тебя укусила?" Она ответила: "Да". Я ей: "Ей сегодня таки надерут задницу." А она мне: "Тиффани, нет. Не делай этого. Та с*чка под наркотиками. Она даже не пьяная. С*чка под наркотиками. Она не всегда такая. Просто остынь", - сказала певица.

Ранее Бейонсе стала одной из музыкантов, которые больше всех заработали в 2017.