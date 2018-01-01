Известная британская певица Рита Ора засветила соски в прозрачной блузке

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1 / 6 Рита Ора взбудоражила поклонников пикантными снимками в прозрачной блузке (ritaora/instagram)

Артистка поделилась соблазнительными фото в Instagram.

Британская певица Рита Ора взбудоражила поклонников пикантными снимками в прозрачной блузке.

Артистка поделилась кадрами с фотосессии на своей странице в Instagram.

Изначально во время премии iHeart Radio Awards Ора была в бюстгальтере. Но потом сняла его и устроила откровенную фотосессию.

Так, певица позирует на фоне бассейна и мандаринового дерева в черных штанах и блузке персикового цвета, через которую просвечивают ее соски.

Ранее Рита Ора похвасталась своей фигурой в откровенном комбинезоне.