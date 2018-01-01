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Известная фитнес-модель похвасталась перед фанатами тренированным телом и громадной грудью: фото 18+

Сегодня, 10:22
Дуся агрегат < >
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1 / 10 (Instagram)

Число подписчиков девушки в соцсетях измеряется сотнями тысяч.

Известная бодибилдерша и фитнес-модель из Швейцарии Синди Ландольт побаловала фанатов откровенными фотографиями.

Целую серию снимков девушка опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram − как бы хвастаясь недавно сделанной операцией по увеличению груди и вставленными громадными силиконовыми имплантантами.

Напомним, ранее сообщалось о том, что фитнес-модель из Австралии показала на фото свою идеальную грудь.

 

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Теги:  
Синди Ландольт, Instagram, соцсеть, грудь, имплантанты
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