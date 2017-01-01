Известная певица хочет покинуть Украину ради Индии

По словам артистки, такие вояжи она совершает ежегодно.

Наталья Могилевская УНИАН

Известная украинская поп-певица Нататья Могилевская решила покинуть страну ради экзотических красот Индии.

Свои планы исполнительница озвучила в интервью "ТРК Украина".

Могилевская рассказала, что планирует поехать в Индию на несколько месяцев в самом начале 2018 года. По ее словам, такие вояжи она совершает ежегодно.

"1 января я по традиции уезжаю на несколько месяцев в Индию. Я так делаю уже 5 лет, и даже жила там. И это для меня, в первую очередь, не отдых, а возможность помедитировать и поучиться у известного Пайлота Баба Джи - мастера йоги, старца, который стал для меня отцом" - заявила она.

Наталья также призналась, что именно знакомство с этим человеком в корне изменило ее жизнь.

"Это потрясающе изменило мою жизнь. Кстати, именно он благословил меня на возвращение в профессию. Это не столько отдых для тела, как очень глубокий отдых для души", – добавила артистка.

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