Известная супермодель украсила обложку первого в истории арабского Vogue

Хадид позирует в полупрозрачном шарфе, инкрустированном драгоценными камнями.

Джиджи Хадид Instagram

21-летняя супермодель Джиджи Хадид появилась на обложке первого в истории печатного арабского Vogue.

Об этом пишет Сегодня.

Главным редактором арабского журнала Vogue стала принцесса Саудовской Аравии Дина Абдулазиз.

Хадид позирует в полупрозрачном шарфе, инкрустированном драгоценными камнями.

"Я думаю, что появление этого Vogue является важным событием для модного мирового сообщества. Теперь все культуры мира могут быть вместе. Я наполовину палестинка, и для меня очень важно появиться на обложке первого в истории выпуска арабского Vogue. Я надеюсь, что этот журнал сможет показать разные стороны модной индустрии, которые помогут объединить людей и обычаи", — написала Джиджи в Instagram.

Напомним, на страницах Playboy впервые появится мусульманка.