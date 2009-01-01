Известная супермодель украсила обложку первого в истории арабского Vogue

Хадид позирует в полупрозрачном шарфе, инкрустированном драгоценными камнями.
Об этом пишет Сегодня.
Главным редактором арабского журнала Vogue стала принцесса Саудовской Аравии Дина Абдулазиз.
Хадид позирует в полупрозрачном шарфе, инкрустированном драгоценными камнями.
"Я думаю, что появление этого Vogue является важным событием для модного мирового сообщества. Теперь все культуры мира могут быть вместе. Я наполовину палестинка, и для меня очень важно появиться на обложке первого в истории выпуска арабского Vogue. Я надеюсь, что этот журнал сможет показать разные стороны модной индустрии, которые помогут объединить людей и обычаи", — написала Джиджи в Instagram.
Напомним, на страницах Playboy впервые появится мусульманка.