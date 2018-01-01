Известная телеведущая Лилия Ребрик родила второго ребенка

Малышку назвали Полина.

Лилия Ребрик родила девочку instagram.com/liliia.rebrik

Известная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик 30 апреля родила второго ребенка.

Девочка появилась на свет в 2.24 утра в одном из частных роддомов Киева. Вес малышки – 4100 кг, рост – 55 см, сообщила пресс-служба телеканала "Украина".

Дочь решили назвать Полиной - имя для девочки выбирала старшая дочь Лилии и ее супруга Андрея Дикого Диана. Именно она придумала имя для своей сестры.

"Дочка очень ждет появления на свет малышки, она понимает, что будет старшей сестрой, и именно она предложила имя Полина. Нам оно очень понравилось, и мы с радостью поддержали ее идею. Так что будет Дикая Полина Андреевна", – сказала телеведущая.

Отметим, что мама и малышка чувствуют себя хорошо.

Напомним, ведущая "Ранку з Україною" Лилия Ребрик и хореограф Андрей Дикий поженились в 2011 году, а спустя год они впервые стали родителями. Радостной новостью, что супруги ожидают второго малыша, Лилия и Андрей поделились в ноябре 2017 года.

Имя для младшей сестры выбирала первая дочь Лилии Диана instagram.com/liliia.rebrik

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