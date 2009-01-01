Известная телеведущая вышла замуж за брата министра инфраструктуры Украины, опубликованы фото

За вечер Алена поменяла три платья.

Алена Мусиенко и Максим Омелян JetSetter.ua

Украинская актриса, телеведущая и модельсвязала себя узами брака с Максимом Омеляном.

Об этом пишет Jetsetter.ua.

На днях в Киеве состоялась свадьба 26-летней Алены Мусиенко с братом министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, Максимом. Информацией о торжестве Алена поделилась на своей страничке в Facebook.

Известно, что роспись пары состоялась в Печерском ЗАГСе, венчание в кафедральном соборе святого Александра, а само торжество в ресторане Прага.

За вечер Алена поменяла три платья.

Напомним, принцесса Малайзии вышла замуж за простого голландского футболиста.