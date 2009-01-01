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Известная телеведущая вышла замуж за брата министра инфраструктуры Украины, опубликованы фото

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Алена Мусиенко < >
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1 / 9 Алена Мусиенко и Максим Омелян (JetSetter.ua)

За вечер Алена поменяла три платья.

Алена Мусиенко
Алена Мусиенко и Максим Омелян JetSetter.ua
Украинская актриса, телеведущая и модель Алена Мусиенко связала себя узами брака с Максимом Омеляном.

Об этом пишет Jetsetter.ua.

На днях в Киеве состоялась свадьба 26-летней Алены Мусиенко с братом министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, Максимом. Информацией о торжестве Алена поделилась на своей страничке в Facebook.

Известно, что роспись пары состоялась в Печерском ЗАГСе, венчание в кафедральном соборе святого Александра, а само торжество в ресторане Прага.

За вечер Алена поменяла три платья.

Напомним, принцесса Малайзии вышла замуж за простого голландского футболиста.

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Алена Мусиенко, телеведущая, вышла замуж, Максим Омелян, министр инфраструктуры Украины, Максим Омелян
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