Известная телеведущая вышла замуж за брата министра инфраструктуры Украины, опубликованы фото

За вечер Алена поменяла три платья.
Об этом пишет Jetsetter.ua.
На днях в Киеве состоялась свадьба 26-летней Алены Мусиенко с братом министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, Максимом. Информацией о торжестве Алена поделилась на своей страничке в Facebook.
Известно, что роспись пары состоялась в Печерском ЗАГСе, венчание в кафедральном соборе святого Александра, а само торжество в ресторане Прага.
За вечер Алена поменяла три платья.
Напомним, принцесса Малайзии вышла замуж за простого голландского футболиста.