Известная украинская певица похвасталась пременами в личной жизни

MamaRika выходит замуж.
Как сообщила звезда на своей странице в Instagram, сегодня ее бойфренд, участника команды КВН "Одесские мансы", актер, Сергей Середа сделал ей предложение.
"Я ответила "да", — говорится в подписи к фото, на котором она показала свое роскошное обручальное кольцо.
Поклонники обрадовались неожиданной перемене в жизни артистки и поздравили ее с помолвкой.
Ранее MamaRika рассказывала, что устала стимулировать возлюбленного к свадьбе. Но сегодня она наконец стала невестой.
Стоит отметить, что украинская певица находится в романтических отношениях с Сергеем Середой с 2015 года.