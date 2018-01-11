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Известная украинская певица похвасталась пременами в личной жизни

Сегодня, 13:57

 MamaRika выходит замуж.

Кочетова, MamaRika, Середа,
Сергей Середа сделал предложение Анастасии Кочетовой. instagram.com
Известна украинская певица MamaRika (Анастасия Кочетова), которую поклонники знали под  именем Эрика, поделилась в сети радостной вестью.

Как сообщила звезда на своей странице в Instagram, сегодня ее бойфренд, участника команды КВН "Одесские мансы", актер, Сергей Середа сделал ей предложение.

"Я ответила "да", — говорится в подписи к фото, на котором она показала свое роскошное обручальное кольцо.

Поклонники обрадовались неожиданной перемене в жизни артистки и поздравили ее с помолвкой.

Ранее MamaRika рассказывала, что устала стимулировать возлюбленного к свадьбе. Но сегодня она наконец стала невестой.

Стоит отметить, что украинская певица находится в романтических отношениях с Сергеем Середой с 2015 года.

 
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