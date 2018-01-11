Известная украинская певица похвасталась пременами в личной жизни

MamaRika выходит замуж.

Сергей Середа сделал предложение Анастасии Кочетовой. instagram.com

Как сообщила звезда на своей странице в Instagram, сегодня ее бойфренд, участника команды КВН "Одесские мансы", актер, Сергей Середа сделал ей предложение.

"Я ответила "да", — говорится в подписи к фото, на котором она показала свое роскошное обручальное кольцо.

Публикация от MamaRika (@mamarika_official) Янв 11, 2018 at 10:01 PST

Поклонники обрадовались неожиданной перемене в жизни артистки и поздравили ее с помолвкой.

Ранее MamaRika рассказывала, что устала стимулировать возлюбленного к свадьбе. Но сегодня она наконец стала невестой.

Стоит отметить, что украинская певица находится в романтических отношениях с Сергеем Середой с 2015 года.