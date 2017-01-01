Известная украинская певица радикально сменила имидж по просьбе поклонников

Анастасия Приходько перекрасила цвет волос с белого на черный.

Анастасия Приходько вернула свой любимый черный цвет волос Фото: Instagram prykhodko_official

Украинская исполнительница Анастасия Приходько не устает удивлять поклонников кардинальными сменами внешнего вида.

На своей странице в Instagram она опубликовала фото с черным цветом волос, хотя еще совсем недавно была блондинкой.

Приходько сменила имидж в декабре минувшего года, окрасив волосы в светлый цвет. Однако теперь она сообщила, что по многочисленным просьбам поклонников она возвращается к своему прежнему цвету.

"Я вижу всем я нравлюсь в черном, наверное, так и останусь в нем", - написала певица.

Исполнительница поблагодарила своего стилиста за то, что исполнил мечту поклонников и вернул ей привычный черный цвет волос.

Напомним, ранее Приходько поделилась со своими подписчиками в Instagram новостью о том, что намерена переехать из Киева.