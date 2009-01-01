Известная украинская певица снова попала в реанимацию

После перенесенной операции у нее образовались спайки.

Евгения Власова Instagram

Известная украинская певица Евгения Власова , которая исчезла с большой сцены из-за болезни, снова попала в больницу.

Об этом сообщает "Гордон" со ссылкой на слова мамы певицы Галины Поплавской.

Отмечается, что за последние 12 дней Власовой сделали четыре операции. Из-за последствий хирургического вмешательства и химиотерапии она попала в реанимацию.

"После перенесенной операции у нее образовались спайки и развилась непроходимость кишечника. Сразу справиться с проблемой врачи не смогли. За последние 12 дней дочь перенесла четыре операции. Ее спас известный хирург, академик Петр Фомин", — отметила мать артистки.

Врачи точных прогнозов относительно дальнейшего состояния Власовой не дают, только говорят что еще несколько дней она пробудет в реанимации.

По словам Поплавской, за лечение дочери она уже заплатила почти 260 тысяч гривен и средства в семье закончились.

"Сначала я не хотела публично собирать для дочери деньги. Но понимаю, что сама это все просто не вытяну. Своих ресурсов у нас не осталось. Женя год назад ушла со сцены, чтобы подлечиться. Нигде не выступала. Вложила сбережения в собственную фирму. Но та даже не успела начать работу — Женя попала в клинику", — сообщила мать Власовой.

Напомним, ранее сообщалось, что Власова после концерта в Одессе попала в больницу.