Известное издание "украсило" обложку обнаженным снимком Трампа: фото

На карикатуре президент США стоит за кафедрой в весьма необычном образе.

Дональд Трамп стал объектом карикатуры Открытые источники

Штатный художник известного американского журнала The New Yorker Берри Блитт создал новую обложку для издания, изобразив на ней обнаженного президента США Дональда Трампа.

Вместе с комментарием художника она размещена на сайте The New Yorker.

"Я хотел рассказать о бурных отношениях президента Трампа с прессой", - сказал Блитт.

Художник пишет эскизы в журнал еженедельно. В издании отмечают, что выбрали эту карикатуру на Трампа для обложки, поскольку пришли к выводу, что "президенту США тоже приходится иногда стоять голым".

Фото: The New Yorker

Напомним, The New Yorker — американский еженедельник, публикующий репортажи, комментарии, критику, эссе, художественные произведения, юмор, комиксы и поэзию. Публикуется примерно раз в неделю. Издаётся с 1925 года.

Как сообщалось ранее, американская панк-группа Green Day выпустила клип на песню Troubled Times, в котором изобразила Трампа вампиром с пугающими зубами.