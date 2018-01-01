Известного российского рэпера из базы "Миротворца" не впустили в Украину

У исполнителя сорвались концерты в Киеве и Харькове

Российский рэпер Мот стал персоной нон грата в Украине Фото: Facebook/Мот

Рэп-исполнителя из России Матвея Мельникова, известного под псевдонимом Мот, Госпогранслужба Украины не пропустила на территорию страны.

"Кто интересовался рэпером Мотом. В связи с нарушением порядка въезда на временно оккупированную территорию АР Крым, сегодня, 13 апреля, в аэропорту "Борисполь" пограничники не пропустили этого гражданина РФ через границу и запретили ему въезд в Украину сроком на 3 года", - в Facebook сообщил помощник главы ГПСУ Олег Слободян.

На своей странице в соцсети рэпер сообщал, что 13 и 14 апреля у него запланированы концерты в Киеве и Харькове. Стоимость билетов составляла 500 гривен.

Ранее Мельников был внесен в базу "Миротворца" за выступления на территории аннексированного Крыма.

Ранее сообщалось, что рэпер Мот женился на девушке из Украины. Его супруга, украинская модель Мария Гураль, родилась во Львове.