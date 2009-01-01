Известного украинского музыканта обокрали во Львове

Неизвестные позарились на технику музыканта.
Об инциденте музыкант написал в Facebook.
Неизвестные позарились на технику музыканта — аксессуары к камере GoPro и солнцезащитные очки.
По словам Положинского у него украли запасные аккумуляторы с зарядкой, гибкую треногу, карточку памяти на 64 Гб, присоску для крепления камеры к гладким поверхностям, ремешок для крепления камеры на руку, ремешок для крепления камеры на голову, болты, гайки, переходники, запасные защитные корпуса и экраны, черную сумку для камеры (но самой камеры там нет), а также черные очки Ray-Ban и тактическую аптечку.
"Имейте в виду, что это все могло быть украдено у меня! И да, со мной все в порядке, я на позитиве - хорошо, что стекло, а не голову!", — написал Положинский.
Напомним, Катю Осадчую обокрали в аэропорту.