Известного украинского музыканта обокрали во Львове

Неизвестные позарились на технику музыканта.

Алескандр Положинский Главред

Лидер группы "Тартак" Сашко Положинский сообщил, что его обокрали во Львове, куда он приехал, чтобы дать концерт 12 февраля.

Об инциденте музыкант написал в Facebook.

Неизвестные позарились на технику музыканта — аксессуары к камере GoPro и солнцезащитные очки.

По словам Положинского у него украли запасные аккумуляторы с зарядкой, гибкую треногу, карточку памяти на 64 Гб, присоску для крепления камеры к гладким поверхностям, ремешок для крепления камеры на руку, ремешок для крепления камеры на голову, болты, гайки, переходники, запасные защитные корпуса и экраны, черную сумку для камеры (но самой камеры там нет), а также черные очки Ray-Ban и тактическую аптечку.

"Имейте в виду, что это все могло быть украдено у меня! И да, со мной все в порядке, я на позитиве - хорошо, что стекло, а не голову!", — написал Положинский.

Напомним, Катю Осадчую обокрали в аэропорту.