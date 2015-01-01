Известной супермодели предложили выйти замуж

Девушка считает, что ее бойфренд слишком торопит события.

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23-летний певец Зейн Малик сделал предложение руки и сердца 21-летней модели Джиджи Хадид , с которой начал встречаться зимой 2016 года.

Об этом пишет ivona.

Для Зейна — это уже вторая попытка жениться. Ранее он предлагал выйти замуж своей бывшей девушке, 23-летний певице Перри Эдвардс, после чего бросил ее через sms-сообщение.

Reuters

Несмотря на чувства, Джиджи отказала Малику. К тому же для модели это стало неожиданным поворотом событий.

Джиджи и Малик Instagram

Девушка считает, что ее бойфренд слишком торопит события: во-первых, они очень молоды, во-вторых, их чувства еще не прошли проверку временем, а в-третьих, когда-то у Джиджи на глазах разводились ее родители.

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"Ей только двадцать один! Она реально не готова. Конечно, она отказала. Ее мать не раз проходила через развод, и Джиджи хочет быть на сто процентов уверенной, что Зейн — тот самый, с кем она проведет жизнь", — отметили источники.

Джиджи Хадид Instagram

Напомним, любимый сделал предложение Джамале.