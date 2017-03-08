Известные супермодели обнажились для Vogue, опубликовано видео

На обложке девушки обнимаются без одежды.
Об этом пишет The Mirror.
Снимал моделей фотограф Марио Тестино.
На обложке девушки обнимаются без одежды.
Марио прокомментировал фотосессию: "Я фотографировал обнаженную Лару вместе с Даутцен, у Лары отличная грудь, а у Даутена потрясающая пятая точка. Они выглядели идеально вместе. И они поцеловали друг друга, им это не сложно было сделать. Они это сделали, потому что знают, что это будет резонансно".
Напомним, известная супермодель украсила обложку первого в истории арабского Vogue.