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Известные супермодели обнажились для Vogue, опубликовано видео

Сегодня, 12:39

На обложке девушки обнимаются без одежды.

Даутцен Крус, Лара Стоун
Instagram
Всемирно известные модели Даутцен Крус и Лара Стоун снялись в пикантной фотосессии для голландского Vogue в честь 5-летия журнала.

Об этом пишет The Mirror.

Снимал моделей фотограф Марио Тестино.

На обложке девушки обнимаются без одежды.

Даутцен Крус, Лара Стоун
Instagram

Марио прокомментировал фотосессию: "Я фотографировал обнаженную Лару вместе с Даутцен, у Лары отличная грудь, а у Даутена потрясающая пятая точка. Они выглядели идеально вместе. И они поцеловали друг друга, им это не сложно было сделать. Они это сделали, потому что знают, что это будет резонансно".

Напомним, известная супермодель украсила обложку первого в истории арабского Vogue.

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Vogue, фотосессия, модели, Даутцен Крус, Лара Стоун, Марио Тестино
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