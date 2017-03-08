Известные супермодели обнажились для Vogue, опубликовано видео

На обложке девушки обнимаются без одежды.

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Всемирно известные модели Даутцен Крус и Лара Стоун снялись в пикантной фотосессии для голландского Vogue в честь 5-летия журнала.

Об этом пишет The Mirror.

Снимал моделей фотограф Марио Тестино.

На обложке девушки обнимаются без одежды.

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Марио прокомментировал фотосессию: "Я фотографировал обнаженную Лару вместе с Даутцен, у Лары отличная грудь, а у Даутена потрясающая пятая точка. Они выглядели идеально вместе. И они поцеловали друг друга, им это не сложно было сделать. Они это сделали, потому что знают, что это будет резонансно".

Публикация от MARIO TESTINO (@mariotestino) Мар 8 2017 в 3:59 PST

Напомним, известная супермодель украсила обложку первого в истории арабского Vogue.