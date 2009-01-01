Известный актер и телеведущая готовятся стать родителями

Полина позирует в синем обтягивающем платье, а Дмитрий нежно держит ее за живот.

Дмитрий Ступка и Полина Логунова Instagram

Свое "интересное" положение Полина рассекретила на своей странице в Instagram.

Ведущая готовится впервые стать матерью.

На снимке 28-летняя Полина позирует в синем обтягивающем платье, а Дмитрий нежно держит ее за живот.

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15 июля Дмитрий Ступка и Полина Логунова отпраздновали свадьбу в кругу родных и друзей, устроив пышное торжество в загородном комплексе.

Напомним, певица Анна Седокова ошеломила фанатов приятной новостью — она в третий раз станет мамой.