Известный актер признался, что умирает

Кейн подозревает, что болен раком, поэтому отказался от всего, что может усиливать болезнь.

Майкл Кейн

Культовый британский актер Майкл Кейн публично высказался о том, что ему осталось жить недолго.

Об этом пишет ivona.

Майкл Кейн — один из самых востребованных британских актеров 1960-1990-х годов, удостоившийся двух Оскаров и трех Золотых глобусов. На его счету 163 картины. В 2000 году он был посвящен королевой Елизаветой II в рыцари.

Недавно 84-летний актер заявил, что "его дни сочтены и ему осталось жить всего пару лет". Журналисты выяснили, что Майкл обеспокоен своим здоровьем и тем, что может не увидеть взрослыми внуков.

Как пишет The Sun, Кейн подозревает, что болен раком, поэтому отказался от всего, что может усиливать болезнь. К тому же звезда начала вести активный образ жизни: актер полностью бросил курить и употреблять алкоголь. Как результат — похудел на 14 килограммов.

"Я должен был отказаться от алкоголя, чтобы предотвратить рак. Сейчас стараюсь обращать внимание на то, что помогает бороться с данной болезнью. Мне кажется, я умираю", — подчеркнул актер.

Единственный человек, который отвлекает Кейна от дурных мыслей, это его супруга Шакира, которая младше него на 14 лет. Артист считает, что именно благодаря любимой до сих пор жив.

Напомним, певица Шер умирает и делит наследство.