Антриенко считает, что очень сложно при минимальных бюджетах убеждать зрителя своим искусством.

Виктор Андриенко Главред

считает, что кино и телевидение развиваются, независимо от политических перипетий.

Об этом актер театра и кино, звезда проекта "Шоу долгоносиков", сценарист, режиссер рассказал на "Главреде".

"Кто играл, тот и играет в спектаклях... Кто ставил спектакли, тот и ставит… А кино и телевидение развиваются, независимо от политических перипетий. Требования продюсеров, режиссеров, операторов и актеров к самим себе и материалу часто весьма высокие, поэтому нам приходится конкурировать с высококачественной продукцией категории "А" иностранного производства. Очень сложно при минимальных бюджетах убеждать зрителя своим искусством, чтобы он голосовал кошельком за твой продукт".

Главред

Как пример, Андриенко навел фильм "Микита Кожум'яка". "Например, фильм "Микита Кожум'яка" был запущен в производство до событий 2013-14 года, но осуществился он уже после, благодаря появлению в команде молодого продюсера Дмитрия Белинского. Он собрал профессионалов, нашел в Украине инвестора, а не государственные средства, которые не только были потрачены на создание фильма, но и позволили фильму побить рекорды кассовых сборов в Украине, победить американские аналогичные форматы, а также быть конкурентоспособным в мировом прокате. Именно поэтому его оценили и оценивают в 25 странах мирах", — считает актер.

Напомним, украинский актер прокомментировал "запрет" СБУ на въезд Садальскому.