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Известный манекенщик Zombie Boy покончил с собой

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зомби бой, Рик Дженнест < >
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1 / 5 Рику Дженесту было 32 года (instagram.com/zombieboyofficial)

Рику Дженесту было 32 года.

Модель Рик Дженест, более известный как Zombie Boy совершил суицид.

Его тело нашли в его собственной квартире в Монреале, Канада, сообщает портал TMZ. Как выяснило Radio-Canada, он страдал от психического расстройства.

Смерть манекенщика подтверждает и его модельное агентство Dulcedo, где работал Дженест.

"Вся семья Dulcedo поражена и расстроена этой трагедией. Zombie Boy, Рик, любил всех, кто имел возможность знать его. Икона художественной сцены и мира моды, этот новатор, который был против нынешней популярной культуры, завоевывал все сердца. Мы получили плохие новости в начале дня, и члены команды бросились поддерживать его семью и близких в этот ужасный и тяжелый момент", - говорится в сообщении.

Дженнест попал в Книгу рекордов Гиннесса как человек с самым большим количеством татуировок насекомых (176) и как человек с самым большим количеством татуировок костей (139). Свое прозвище Zombie Boy Дженест получил в 15 лет – именно тогда ему удалили опухоль мозга.

Известность ему принесло участие в клипе Леди Гаги "Born This Way". Певица уже отреагировала на новость о смерти Дженета.

"Самоубийство друга Рика Дженеста, Zombie Boy, более чем опустошительно. Нам нужно больше работать, чтобы изменить культуру, вывести психическое здоровье на первый план и стереть стигму, о которой мы не можем говорить. Если вы страдаете, позвоните знакомому или семье сегодня. Мы должны спасти друг друга", - написала она на своей странице в Twitter.


Ранее стало известно о загадочной смерти известной спортсменки.

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Теги:  
Рик Дженест, Zombie Boy, смерть, самоубийство
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