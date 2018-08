Известный манекенщик Zombie Boy покончил с собой

Модель Рик Дженест, более известный как Zombie Boy совершил суицид.

Его тело нашли в его собственной квартире в Монреале, Канада, сообщает портал TMZ. Как выяснило Radio-Canada, он страдал от психического расстройства.

Смерть манекенщика подтверждает и его модельное агентство Dulcedo, где работал Дженест.

"Вся семья Dulcedo поражена и расстроена этой трагедией. Zombie Boy, Рик, любил всех, кто имел возможность знать его. Икона художественной сцены и мира моды, этот новатор, который был против нынешней популярной культуры, завоевывал все сердца. Мы получили плохие новости в начале дня, и члены команды бросились поддерживать его семью и близких в этот ужасный и тяжелый момент", - говорится в сообщении.

Дженнест попал в Книгу рекордов Гиннесса как человек с самым большим количеством татуировок насекомых (176) и как человек с самым большим количеством татуировок костей (139). Свое прозвище Zombie Boy Дженест получил в 15 лет – именно тогда ему удалили опухоль мозга.

Известность ему принесло участие в клипе Леди Гаги "Born This Way". Певица уже отреагировала на новость о смерти Дженета.

"Самоубийство друга Рика Дженеста, Zombie Boy, более чем опустошительно. Нам нужно больше работать, чтобы изменить культуру, вывести психическое здоровье на первый план и стереть стигму, о которой мы не можем говорить. Если вы страдаете, позвоните знакомому или семье сегодня. Мы должны спасти друг друга", - написала она на своей странице в Twitter.

The suicide of friend Rick Genest, Zombie Boy is beyond devastating. We have to work harder to change the culture, bring Mental Health to the forefront and erase the stigma that we can't talk about it. If you are suffering, call a friend or family today. We must save each other. pic.twitter.com/THz6x5JlpB